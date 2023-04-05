Лукаку высказался после столкновения с расизмом

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку столкнулся с расизмом во время кубкового матча против «Ювентуса», проходившего во вторник. На следующий день бельгийский футболист сделал публикацию в социальных сетях.

«История повторяется. Я прошёл через это в 2019 году, и теперь – в 2023 году – снова… Надеюсь, что на этот раз лига примет реальные меры, потому что эта прекрасная игра должна нравиться всем. Спасибо за сообщения поддержки. К чёрту расизм», - написал Лукаку.

Напомним, что матч между «Ювентусом» и «Интером» завершился со счётом 1:1. Путёвку в фиал Кубка Италии команды разыграют в ответном матче в Милане.