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Чемпионат Италии. Серия А

Ле Лаурентис назвал «Наполи» своей «игрушкой» - он не продал клуб за 2,5 млрд евро

05 Апреля 2023 • 17:24 Комментировать
Лечче
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Наполи
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07.04 20:00

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис мог продать клуб в прошлом году.

«Когда год назад мне предложили за «Наполи» 2,5 миллиарда евро, я спросил себя: «Нужны ли мне эти деньги?».

«Наполи» - игрушка для нашей семьи. Я не вижу смысла продавать клуб, пока он нам не надоест», - сказал де Лаурентис, чьи слова приводятся на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

На текущий момент «Наполи» уверенно лидирует в Серии А, опережая второй «Лацио» на 16 очков. Неаполитанцы могут стать чемпионами Италии впервые с далёкого 1990 года.

Ближайший матч «Наполи» проведёт 7 апреля – против «Лечче» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи
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ЛЕЧЧЕ НАПОЛИ
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