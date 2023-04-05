Ле Лаурентис назвал «Наполи» своей «игрушкой» - он не продал клуб за 2,5 млрд евро

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис мог продать клуб в прошлом году.

«Когда год назад мне предложили за «Наполи» 2,5 миллиарда евро, я спросил себя: «Нужны ли мне эти деньги?».

«Наполи» - игрушка для нашей семьи. Я не вижу смысла продавать клуб, пока он нам не надоест», - сказал де Лаурентис, чьи слова приводятся на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

На текущий момент «Наполи» уверенно лидирует в Серии А, опережая второй «Лацио» на 16 очков. Неаполитанцы могут стать чемпионами Италии впервые с далёкого 1990 года.

Ближайший матч «Наполи» проведёт 7 апреля – против «Лечче» на выезде.