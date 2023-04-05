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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» поддержал Лукаку

05 Апреля 2023 • 15:11 Комментировать

«Интер» опубликовал на своём официальном сайте заявление со словами поддержки в адрес нападающего Ромелу Лукаку. Накануне он столкнулся с расизмом в гостевой кубковой игре против «Ювентуса».

«То, что мы видели на последних минутах матчах против «Ювентуса», не должно иметь места в футболе. Вот почему мы снова заявляем о нашей поддержке, любви и солидарности с Ромелу Лукаку, как это делает весь футбольный мир после инцидента. Держись, Ром, мы с тобой!» - говорится в заявлении.

Первый матч 1/2 финала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером» завершился вничью со счётом 1:1. Ромелу Лукаку забил гол в концовке, после чего его удалили за жест в адрес фанатов «старой синьоры» - бельгиец призывал их замолчать.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку
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