Верховод: «Я бы не стал приглашать Станковича»

Бывшего игрока «Сампдории» Пьетро Верховода не очень впечатляет работа сербского специалиста Деяна Станковича, который отозвался на приглашение «Сампдории» после расставания с Марко Джампаоло прошлой осенью. Он считает, что Станковичу не изменил ничего особого в клубе.

- Станкович? Я бы даже не приглашал его, потому что тренеру нужно два месяца только для того, чтобы войти в курс дела. Его средний очковый показатель даже хуже, чем у Джампаоло. Я не увидел никакого пробуждения, никаких перемен. Результаты не пришли, - сокрушается Верховод, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре «Сампдория» сыграет с «Кремонезе».