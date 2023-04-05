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Чемпионат Италии. Серия А

Каннаваро рассказал, как Ибрагимович чуть не стал игроком «Наполи»

05 Апреля 2023 • 12:15 Комментировать

Бывший обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро рассказал историю о том, как Златан Ибрагимович чуть не стал игроком «Наполи». Он не рассказал, когда конкретно это могло случиться - лишь историю о том, как прокатил на мопеде Ибрагимовича по Неаполю, после чего тот влюбился в город.

- Да, это правда - Ибрагимович мог стать игроком «Наполи». Мы проехали на «Веспе» (легендарный итальянский мопед) по Неаполю, и ему очень понравилось, он влюбился в Неаполь. Он сожалеет, что так и не сыграл за клуб. Де Лаурентис пытался пригласить его, но, насколько я знаю, Гаттузо был против, - цитирует Каннаваро итальянское новостное агентство ITASportPress.

Ибрагимович выступал за все лучшие клубы Италии - «Ювентус», «Интер» и «Милан». 

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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович Фабио Каннаваро Наполи
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