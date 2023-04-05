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Чемпионат Италии. Серия А

Агент: «Осимхен сильнее Холанна»

05 Апреля 2023 • 10:54 Комментировать
Лечче
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Наполи
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07.04 20:00

Андреа Д’Амико, агент игрока «Наполи» Виктора Осимхена, назвал своего клиента лучшим нападающим в мире.

Агент сравнил нигерийца с лидером «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном, подчеркнув, что Осимхен превосходит звёздного норвежца.

«Осимхен — сильнейший нападающий в мире на данный момент, даже сильнее, чем Холанн», — цитирует Д’Амико AreaNapoli.

Д’Амико также отметил, что следующим летом у Осимхена будет много предложений от различных клубов. По мнению агента, нападающий может продолжить карьеру в Англии или в «ПСЖ».

В текущем сезоне Осимхен провёл за «Наполи» 29 матчей, забил 25 голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нигерии в 100 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Эрлинг Холанн Виктор Осимхен
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