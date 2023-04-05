Агент: «Осимхен сильнее Холанна»

Андреа Д’Амико, агент игрока «Наполи» Виктора Осимхена, назвал своего клиента лучшим нападающим в мире.

Агент сравнил нигерийца с лидером «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном, подчеркнув, что Осимхен превосходит звёздного норвежца.

«Осимхен — сильнейший нападающий в мире на данный момент, даже сильнее, чем Холанн», — цитирует Д’Амико AreaNapoli.

Д’Амико также отметил, что следующим летом у Осимхена будет много предложений от различных клубов. По мнению агента, нападающий может продолжить карьеру в Англии или в «ПСЖ».

В текущем сезоне Осимхен провёл за «Наполи» 29 матчей, забил 25 голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нигерии в 100 миллионов евро.