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Чемпионат Италии. Серия А

​«Денег нет, но держимся» - «Сампдория» не сможет выкупить Винкса

05 Апреля 2023 • 07:19 Комментировать

Генуэзская «Сампдория» не сможет оставить в своем составе арендованного у лондонского «Тоттенхэма» Гарри Винкса, в силу того, что у клуба недостаточно денег для такой операции. Финансовое положение «Сампдории», вопреки надеждам, не улучшилось, клуб не может найти инвестора, а значит, ему придется расставаться с игроками и отказываться от амбициозных планов по усилению состава. Это означает, что Винкс вернется в Англию, сообщает The Sun.

В следующем туре итальянского чемпионата генуэзская «Сампдория» примет в домашнем матче «Кремонезе» - своего соседа по подвалу турнирной таблицы.
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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сампдория Гарри Винкс
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