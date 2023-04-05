​«Денег нет, но держимся» - «Сампдория» не сможет выкупить Винкса

Генуэзская «Сампдория» не сможет оставить в своем составе арендованного у лондонского «Тоттенхэма» Гарри Винкса, в силу того, что у клуба недостаточно денег для такой операции. Финансовое положение «Сампдории», вопреки надеждам, не улучшилось, клуб не может найти инвестора, а значит, ему придется расставаться с игроками и отказываться от амбициозных планов по усилению состава. Это означает, что Винкс вернется в Англию, сообщает The Sun.

В следующем туре итальянского чемпионата генуэзская «Сампдория» примет в домашнем матче «Кремонезе» - своего соседа по подвалу турнирной таблицы.