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Чемпионат Италии. Серия А

Целых пять английских клубов присматриваются к таланту из «Фейеноорда»

05 Апреля 2023 • 06:58 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что итальянский «Наполи» присмотрел в «Фейеноорде» замену на случай, если Виктор Осимхен решит уйти из команды и попробовать себя в еще более статусном чемпионате, нежели Серия А.

Но Сантьяго Хименесом, 21-летним мексиканским игроком роттердамского клуба, интересуется не только «Наполи», но также и «Лестер», «Астон Вилла», «Брентфорд», «Брайтон» и «Кристал Пэлас» - целая россыпь клубов из английской Премьер-лиги, сообщает 90min. Также за ним следят клубы из Германии и Франции, но бещ уточнения, какие именно.

При таком выборе можно, право, и потеряться. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Фейеноорд Кристал Пэлас Брайтон Брентфорд Астон Вилла Сантьяго Хименес
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