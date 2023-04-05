Целых пять английских клубов присматриваются к таланту из «Фейеноорда»

Мы уже сообщали о том, что итальянский «Наполи» присмотрел в «Фейеноорде» замену на случай, если Виктор Осимхен решит уйти из команды и попробовать себя в еще более статусном чемпионате, нежели Серия А.

Но Сантьяго Хименесом, 21-летним мексиканским игроком роттердамского клуба, интересуется не только «Наполи», но также и «Лестер», «Астон Вилла», «Брентфорд», «Брайтон» и «Кристал Пэлас» - целая россыпь клубов из английской Премьер-лиги, сообщает 90min. Также за ним следят клубы из Германии и Франции, но бещ уточнения, какие именно.

При таком выборе можно, право, и потеряться.