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Чемпионат Италии. Серия А

Педро: «В «Роме» так и не объяснили расставание со мной»

04 Апреля 2023 • 23:26 Комментировать
Торино
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Рома
08.04 19:30

Вингер «Лацио» Педро Родригес высказался на тему ухода из другого римского клуба – «Ромы».

Летом 2021 года испанец сменил один столичный коллектив на другой в качестве свободного агента.

«Это было непростое время. Меня исключили из команды, и никто из тренеров даже не разговаривал со мной. Я ничего не знал по поводу своего возможного перехода, но всем известно, чем всё завершилось. У меня нет никаких обид на «Рому», я не держу зла. Клуб принял своё решение, и сейчас я счастлив выступать за «Лацио», – рассказал в интервью Marca 35-летний футболист.

В активе Педро 17 голов и десять ассистов в 77 матчах за «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Педро Родригес
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ТОРИНО РОМА
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