Педро: «В «Роме» так и не объяснили расставание со мной»

Вингер «Лацио» Педро Родригес высказался на тему ухода из другого римского клуба – «Ромы».

Летом 2021 года испанец сменил один столичный коллектив на другой в качестве свободного агента.

«Это было непростое время. Меня исключили из команды, и никто из тренеров даже не разговаривал со мной. Я ничего не знал по поводу своего возможного перехода, но всем известно, чем всё завершилось. У меня нет никаких обид на «Рому», я не держу зла. Клуб принял своё решение, и сейчас я счастлив выступать за «Лацио», – рассказал в интервью Marca 35-летний футболист.

В активе Педро 17 голов и десять ассистов в 77 матчах за «Лацио».