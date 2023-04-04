Милинкович-Савич получит улучшенное предложение от «Лацио» по новому контракту

«Лацио» планирует сохранить в своих рядах полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

Действующее соглашение серба истекает в 2024 году, и сам игрок, как сообщалось в СМИ, не планировал продлевать договор из-за желания сменить клуб. Согласно Gazzetta dello Sport, в «Лацио» намерены удержать 28-летнего хавбека ещё на один сезон, поэтому тому будет предложен улучшенный контракт. Звезда римлян сможет рассчитывать на зарплату в размере 4 млн евро, также в сделку будет включён пункт отступных.

Сергей Милинкович-Савич стал автором семи голов и восьми результативных передач в 37 поединках текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 млн евро.