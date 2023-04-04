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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» и «Интер» объявили свои составы на предстоящий матч

04 Апреля 2023 • 21:20 Комментировать
Лацио
...
Ювентус
08.04 21:45

В первом полуфинальном матче Кубка Италии между собой сойдутся миланский «Интер» и туринский «Ювентус». Накануне игры наставники обеих команд объявили стартовые составы своих дружин.

«Интер»: Ханданович, Д'Амброзио, Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Мхитарян, Димарко, Джеко, Лаутар.

«Ювентус»: Перин, Данило, Бремер, Гатти, Куадрадо, Локателли, Фаджиоли, Рабье, Костич, ди Мария, Влахович.

Следить за событиями игры полуфинала Кубка Италии между туринским «Ювентусом» и «Интером» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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ЛАЦИО ЮВЕНТУС
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