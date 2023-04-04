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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Амрабата заявил, что летом игрок сменит клуб

04 Апреля 2023 • 20:47 Комментировать
Фиорентина
...
Специя
08.04 15:30

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат должен перебраться в новый клуб в летнее трансферное окно.

26-летний футболист, показавший впечатляющую игру на катарском чемпионате мира в составе сборной Марокко, интересен множеству топ-клубов. «Фиорентина» отказалась продавать хавбека в январе, однако после завершения сезона трансфер, судя по всему, всё же состоится: «Фиорентина» отклонила много предложений зимой, но дала нам обещание, что согласится на продажу летом», – приводит Goal слова агента игрока, оценённого порталом Transfermarkt в 25 млн евро.

Основным претендентом на Софьяна Амрабата считается «Барселона». Также в его услугах заинтересован «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
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