Агент Амрабата заявил, что летом игрок сменит клуб

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат должен перебраться в новый клуб в летнее трансферное окно.

26-летний футболист, показавший впечатляющую игру на катарском чемпионате мира в составе сборной Марокко, интересен множеству топ-клубов. «Фиорентина» отказалась продавать хавбека в январе, однако после завершения сезона трансфер, судя по всему, всё же состоится: «Фиорентина» отклонила много предложений зимой, но дала нам обещание, что согласится на продажу летом», – приводит Goal слова агента игрока, оценённого порталом Transfermarkt в 25 млн евро.

Основным претендентом на Софьяна Амрабата считается «Барселона». Также в его услугах заинтересован «Манчестер Юнайтед».