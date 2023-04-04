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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Бастони упрекнул СМИ

04 Апреля 2023 • 18:53 Комментировать

Туллио Тинти, агент защитника «Интера» Алессандро Бастони, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Чтобы договориться о новом контракте, нужны две стороны. Когда у футболиста остаётся год по контракту, и он говорит, что хотел бы подождать, то об этом начинают писать все СМИ. Но когда клуб заставляет игрока ждать до последней минуты, это считается нормальным», - сказал Тинти, чьи слова на своих страницах приводит FC Inter News.

Действующий контракт связывает 23-летнего Алессандро Бастони с «Интером» до средины 2024 года.

В сезоне 2022/2023 Бастони провёл 31 матч и записал на свой счёт пять результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
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