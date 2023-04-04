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Чемпионат Италии. Серия А

Маркизио: Лишать очков «Ювентус» в середине сезона — это неправильно

04 Апреля 2023 • 15:35 Комментировать
Лацио
...
Ювентус
08.04 21:45

Бывший футболист «Ювентуса» Клаудио Маркизио прокомментировал решение о лишении туринцев 15 очков за финансовые махинации.

«По мне, выдавать такое наказание в середине сезона неправильно, ведь впереди еще много матчей. Нужно было подождать год и посмотреть, что из этого получится. Надеюсь, ФИФА и УЕФА смогут разобраться в проблемах, которые есть в футболе», — приводит слова Маркизио Tuttosport

После 28 туров «Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своей копилке 44 очка. Стоит отметить, что если бы с клуба не сняли 15 баллов, то он бы находился на второй строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Клаудио Маркизио
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