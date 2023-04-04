Агент Дибалы проведёт переговоры с «Ромой»

Агент нападающего «Ромы» Пауло Дибалы Хорхе Антун останется в Риме на неделю для проведения переговоров с клубом. Руководители «волков» хотят подписать новый контракт, в котором не была бы прописана опция выкупа (сейчас клубы Серии А могут подписать Дибалу за 20 миллионов евро, а зарубежные клубы – за 12 миллионов евро). «Рома» готова увеличить зарплату 29-летнего игрока с 4,5 до 6 миллионов евро, рассказывает La Gazzetta dello Sport. Всё будет зависеть от решения Дибалы, у которого есть много вариантов за рубежом.

В сезоне 2022/2023 Пауло Дибала забил 14 голов и отдал 8 голевых передач в 30 матчах.