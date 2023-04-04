Симеоне может перейти в испанский клуб

Аргентинский форвард Джованни Симеоне, правами на которого владеет «Наполи», может переехать в испанский чемпионат. Как информирует портал Sport.es, в услугах 27-летнего нападающего заинтересована «Севилья».

Подписание Джованни является инициативой спортивного директора анадалусийского клуба Мончи. Функционер намерен обновить состав команды из-за неудачного выступления в нынешнем сезоне.

В текущем розыгрыше Серии А Симеоне провел 18 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.

«Севилья» провально выступает в нынешнем сезоне Ла Лиги, занимая лишь 13-е место после 27 туров.