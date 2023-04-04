Амрабат мечтает о трансфере в «Барселону»

Один из ведущих футболистов «Фиорентины» и сборной Марокко Софьян Амрабат желает пополнить ряды каталонской «Барселоны». Об этом сообщается на страницах Footmercato.

Африканец является давним поклонником «сине-гранатовых» и мечтает надеть футболку каталонского коллектива. «Барселона» проявляла интерес к Софьяну в прошлое трансферное окно, однако тогда сделка сорвалась.

В текущем сезоне чемпионата Италии Амрабат провел 25 поединков, в которых получил десять желтых карточек. Срок трудового соглашения 26-летнего опорника с «фиалками» рассчитан до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.