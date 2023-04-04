Кассано: «Наполи» может эффектно выступить в Лиге чемпионов»

Бывший футболист «Наполи» Антонио Кассано считает, что команда может хорошо выступить в Лиге чемпионов, где она уже дошла до четвертьфинала. Кассано уверен в том, что возвращение Виктора Осимхена вернет команде былую мощь, которая была утрачена в игре против «Милана».

- У Осимхена ничего серьезного. Я думаю, что он пропустит только один матч и вернется во втором. Мне кажется очевидным, что команда делает большую ставку на Лигу чемпионов, и ее настоящая сила видна именно там, - цитирует слова Кассано pianetamilan.it.

Первый матч между «Миланом» и «Наполи» в Лиге чемпионов состоится 12 апреля.