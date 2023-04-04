Берлускони: «Только Ибрагимовичу решать, сколько он ещё будет играть»

Президент «Монцы» Сильвио Берлускони поделился мнением о 41-летнем шведском нападающем Златане Ибрагимовиче, ныне выступающем за «Милан».

«Ибрагимович – большой чемпион. Этот парень обладает серьезным характером и большой психологической силой. Знаю, что он хочет продолжать играть. Как долго? Только Златан будет решать, сколько он еще будет играть. После завершения карьеры он мог бы стать хорошим тренером или менеджером», - передает слова руководителя Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Ибрагимович провел всего четыре матча, отметившись одним голом с пенальти.