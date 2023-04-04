Кассано призвал «Интер» к решительным действиям в отношении Индзаги

Экс-футболист мадридского «Реала» и «Ромы» Антонио Кассано раскритиковал миланский «Интер» и главного тренера команды Симоне Индзаги. В последних пяти матчах «нерадзурри» потерпели четыре поражения.

«Интер» - это настоящая катастрофа. Команда делает странные вещи на поле, хотя не заслуживала многих поражений, учитывая их голевые моменты. Индзаги должны отправить в отставку. Это поможет сделать клубу шаг вперед», - передает слова Антонио Calciomercato.

После 28 туров чемпионата Италии «Интер» набрал 50 баллов и располагается на четвертом месте в турнирной таблице. В следующем поединке подопечные Индзаги встретятся с туринским «Ювентусом».