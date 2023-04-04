Погба может вернуться в строй уже в конце недели

Французский полузащитник Поль Погба, неофициально уже именуемый «гусь хрустальный», близок к возвращению в строй - на сей раз последствия травмы оказались не столь серьезными, как в прошлом году.

Уже в конце недели его должны включить в заявку на матч с «Лацио» - возможно, тогда же и вернется на поле. Если нет, то уже в матче с лиссабонским «Спортингом» в рамках Лиги Европы он должен будет выйти на поле, эта игра состоится тринадцатого апреля.

Напомним, что Поль Погба вернулся в «Ювентус» в прошлом году, ранее он уже выступал в туринском клубе, но в 2015 году был продан «Манчесте Юнайтед» за 100 миллионов евро.