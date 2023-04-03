«Эмполи» обыграл «Лечче» в матче неудачников Серии А

Предпоследний матч тура в Серии А между «Эмполи» и «Лечче» начался на час позже из-за пожара в раздевалке хозяев поля. Пожарные сделали свою работу, и никто не пострадал. На поле же первый тайм соперники проспали, и первый гол был забит после перерыва. Фабьяно Паризи заработал пенальти, а Франческо Капуто его реализовал, пробив по центру ворот. Хозяева продолжали доминировать и довели матч до победы (1:0), что позволило им прервать череду из четырех поражений и закрепиться на 14-м месте. У соперника пять «баранок» подряд и 15-я строчка.
Протокол игры
|(1:0) Капуто Франческо62'
Перизан Самуэле•Эбюэхи Тайронн•Исмайли Ардиан•Луперто Себастьяно•Паризи Фабьяно•Акпа-Акпро Жан-Даниэль39' (Фаццини Якопо (39') • 71'Марин Рэзван•Бандинелли Филиппо 19'81' (Грасси Альберто (81') •Бальданци Томмазо72' (Камбьяги Николо (72') •Капуто Франческо81' (Сатриано Мартин (81') •Пикколи Роберто72' (Хаас Николас (72')
Фальконе Владимиро•Гендрей Валентин•Баскиротто Федерико•Туиа Алессандро• 68'Пеццелла Джузеппе85' (Галло Антонино (85') •Блен Алексис 22'73' (Хельгасон Торир (73') •Юлманд Мортен•Гонсалес Джоан•Стрефецца Габриэль73' (Уден Реми (73') •Коломбо Лоренцо79' (Сисей Ассан (79') •Банда Ламек46' (Ди Франческо Федерико (46')
03 апреля. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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