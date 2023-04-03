«Эмполи» обыграл «Лечче» в матче неудачников Серии А

Предпоследний матч тура в Серии А между «Эмполи» и «Лечче» начался на час позже из-за пожара в раздевалке хозяев поля. Пожарные сделали свою работу, и никто не пострадал. На поле же первый тайм соперники проспали, и первый гол был забит после перерыва. Фабьяно Паризи заработал пенальти, а Франческо Капуто его реализовал, пробив по центру ворот. Хозяева продолжали доминировать и довели матч до победы (1:0), что позволило им прервать череду из четырех поражений и закрепиться на 14-м месте. У соперника пять «баранок» подряд и 15-я строчка.