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Чемпионат Италии. Серия А

«Эмполи» обыграл «Лечче» в матче неудачников Серии А

03 Апреля 2023 • 22:25 Комментировать
Эмполи
1:0
Лечче
окончен

Предпоследний матч тура в Серии А между «Эмполи» и «Лечче» начался на час позже из-за пожара в раздевалке хозяев поля. Пожарные сделали свою работу, и никто не пострадал. На поле же первый тайм соперники проспали, и первый гол был забит после перерыва. Фабьяно Паризи заработал пенальти, а Франческо Капуто его реализовал, пробив по центру ворот. Хозяева продолжали доминировать и довели матч до победы (1:0), что позволило им прервать череду из четырех поражений и закрепиться на 14-м месте. У соперника пять «баранок» подряд и 15-я строчка.

Протокол игры  
Эмполи1:0Лечче
(1:0) Капуто Франческо62'  
Перизан СамуэлеЭбюэхи ТайроннИсмайли АрдианЛуперто СебастьяноПаризи ФабьяноАкпа-Акпро Жан-Даниэль 39' (Фаццини Якопо ( 39'  71') Марин РэзванБандинелли Филиппо  19' 81' (Грасси Альберто ( 81') Бальданци Томмазо 72' (Камбьяги Николо ( 72') Капуто Франческо 81' (Сатриано Мартин ( 81') Пикколи Роберто 72' (Хаас Николас ( 72')
Запасные: Валюкевич СебастьянСтоянович ПетарХендерсон ЛиамВиньято ЭмануэльПьяца МаркоДестро МаттиаКакаче ЛибератоТонелли ЛоренцоУйкани СамирДе Винтер Кони
Фальконе ВладимироГендрей ВалентинБаскиротто ФедерикоТуиа Алессандро  68'Пеццелла Джузеппе 85' (Галло Антонино ( 85') Блен Алексис  22' 73' (Хельгасон Торир ( 73') Юлманд МортенГонсалес ДжоанСтрефецца Габриэль 73' (Уден Реми ( 73') Коломбо Лоренцо 79' (Сисей Ассан ( 79') Банда Ламек 46' (Ди Франческо Федерико ( 46')
Запасные: Блеве МаркоЧуччи МаттиаПерссон ЙоэльКассандро ТоммазоРоманьоли СимонеБранколлини ФедерикоЧеккарони ПьетроАскилдсен Кристоффер
03 апреля. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

 

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