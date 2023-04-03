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Чемпионат Италии. Серия А

Начало игры «Эмполи» – «Лечче» отложили из-за пожара

03 Апреля 2023 • 20:30 Комментировать
Эмполи
0:0
Лечче
1 3.00 X 2.25 2 3.65
1-й тайм

Матч 28-го тура чемпионата Италии между «Эмполи» и «Лечче» отложен из-за пожара в раздевалке хозяев поля. Об этом сообщает издание DAZN.

По сведениям источника, пожарные оперативно прибыли на стадион и быстро ликвидировали огонь. Отметим, что встреча должна была начаться в 19:30 по мск. Старт поединка ожидается в 20:30 по мск.

За всеми событиями матча можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.                                                         

На данный момент «Эмполи» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 28 очков. «Лечче» идет на 16-й строчке, имея в своей копилке на один балл меньше.

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Эмполи Лечче
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ЭМПОЛИ ЛЕЧЧЕ
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