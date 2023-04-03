Моуринью объяснил, почему защитил Станковича

В одном из воскресных матчей итальянской Серии А встречались «Рома» и «Сампдория». По ходу игры Жозе Моуринью пытался защитить своего коллегу Деяна Станковича от оскорблений со стороны фанатов. После игры португальский тренер дал комментарий на этот счёт.

«Я сделал это для отличного человека и отличного друга. Я него есть семья, есть дети, и это некрасиво. Наши болельщики замечательные, но мои друзья их не трогают», - сказал Моуринью журналистам.

Напомним, что в своё время Деян Станкович играл под руководством Жозе Моуринью за миланский «Интер».

«Рома» обыграла «Сампдорию» со счётом 3:0.