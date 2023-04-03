Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук готов помочь своей команде в предстоящем поединке 28-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло». Об этом заявил пресс-атташе туринского клуба Пьеро Ванера.

«Алексей восстановился после травмы и сможет выйти на поле в матче с «Сассуоло». Он полностью готов играть», - передает слова представителя клуба корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Сассуоло» - «Торино» состоится сегодня, 3 апреля, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.