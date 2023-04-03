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Чемпионат Италии. Серия А

Названо условие увольнения Индзаги из «Интера»

03 Апреля 2023 • 13:05 Комментировать

В трёх последних матчах чемпионата Италии «Интер» проиграл «Специи» (1:2), «Ювентусу» (0:1) и «Фиорентине» (0:1). На фоне плохих результатов главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги оказался под серьёзным давлением.

Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, боссы «Интера» дали Симоне Индзаги три матча на улучшение дел. Если в играх против «Ювентуса» (Кубок Италии), «Салернитаны» (Серия А) и «Бенфики» (Лига чемпионов) команда выступит плохо, Индзаги может быть уволен.

Добавим, что на текущий момент «Интер» занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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