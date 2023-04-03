Берлускони оценил игру Хвичи и Осимхена

Президент «Монцы» Сильвио Берлускони поделился мнением об игре форвардов «Наполи» Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена.

«Такие футболисты будут хорошо выглядеть в любой команде. В нынешнем сезоне «Наполи» является одним из лучших клубов мирового футбола. Они доминируют в Серии А и будут тяжелым соперником для «Милана» в Лиге чемпионов», - передает слова функционера Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне чемпионата Италии Хвича провел 24 поединка, в которых отметился 12 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

На счету Осимхена 21 гол и четыре ассиста в 23 матчах Серии А.