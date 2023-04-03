Щесны: «Понятия не имею, сколько у нас очков в чемпионате»

Польский голкипер туринского «Ювентуса» Войцех Щесны признался, что ему трудно понимать, в каком положении в турнирной таблице находится «Ювентус». «Старую синьору» наказали лишением пятнадцати очков, и, с одной стороны, ходят слухи, что этот штраф будет снят, но есть и другие слухи - что «Ювентусу» накинут дополнительные штрафы.

- Надеюсь, что на мой день рождения я нам сделают подарок и снимут эти пятнадцать очков. А то сейчас я толком не понимаю, сколько у нас очков, то ли 44, то ли 59, - цитирует слова Щесны итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре «Ювентус» сразится с «Лацио».