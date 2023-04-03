Берлускони назвал идеальное нападение для «Милана»

Бывший владелец итальянского «Милана» Сильвио Берлускони по-прежнему живет делами клуба и переживает за него. В интервью итальянскому изданию La Gazzetta Dello Sport Сильвио рассказал, кого он привлек бы в сегодняшний «Милан», будь у него такие возможности, как когда-то.

- Кого я пригласил бы в «Милан» в идеальном мире? Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе. Это настоящее и будущее футбола. Это выбор моего сердца, - цитирует слова итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сильвио Берлускони руководил «Миланом» с 1986 по 2016 год. Сейчас он является владельцем клуба «Монца».