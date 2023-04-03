Педро: «Мы становимся лучше»

В матче двадцать восьмого тура итальянского чемпионата «Лацио» одержал выездную победу над «Монцей», забив той по мячу в каждом из таймов. Первый из них забил испанский нападающий Педро, он в итоге и остался победным. Бывший футболист «Барселоны» прокомментировал свой успех:

- Мы становимся лучше как команда. Мы хорошо подготовились к матчу. В какие-то моменты пришлось рисковать, но в итоге победа все окупила, - цитирует слова Педро итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре Серии А римскому «Лацио» предстоит принят в домашней игре туринский «Ювентус».