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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью – о своём будущем: «Контракт не всегда имеет значение»

02 Апреля 2023 • 23:51 Комментировать
Торино
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Рома
08.04 19:30

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о своих планах на будущее.

Соглашение португальца рассчитано до конца следующего сезона, но его уход, если верить некоторым источникам, может состояться уже грядущим летом.

«Несколько месяцев назад наш генеральный директор сказал, что я останусь, но это его точка зрения. Я не говорил ничего по этому поводу. У меня остаётся ещё год по контракту, ситуация предельно понятна. Но футбол – это футбол, и длительность контракта не всегда имеет значение. Я в порядке, я спокоен, самое важное для меня – следующая игра», – цитирует журналист Альфредо Педулла 60-летнего наставника.

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Рома Жозе Моуринью
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ТОРИНО РОМА
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