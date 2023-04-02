Милинкович-Савич: «Гол как глоток свежего воздуха»

В матче двадцать восьмого тура итальянского чемпионата «Лацио» одержал выездную победу над «Монцей», забив той по мячу в каждом из таймов. Автор второго гола Сергей Милинкович-Савич, который установил в этой игре клубный рекорд, прокомментировал итоги матча.

- Мы вторые в чемпионате, и, чтобы удерживаться на этой позиции, нужно побеждать. «Интер» проиграл, и мы остается вторыми, а лично я рад, что забил гол, вопреки критикам. Этот гол - как глоток воздуха, потому что я пережил непростой период. Продление контракта? Поговорим в конце сезона, - цитирует слова сербского игрока cittaceleste.it.