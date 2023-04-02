Локателли определился с будущим на фоне слухов о переходе в «Арсенал»

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли не намерен покидать клуб в летнее трансферное окно.

25-летний итальянец назывался в числе игроков, которые могут покинуть ряды «старой синьоры» в случае непопадания клуба в Лигу чемпионов по итогам сезона. По слухам, интерес к Локателли проявляет лондонский «Арсенал», однако хавбек не планирует куда-либо переходить, докладывает Calciomercato. Он хотел бы продолжить выступать за «Ювентус» в следующем сезоне.

В активе Мануэля Локателли одна результативная передача в 35 матчах текущей кампании. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.