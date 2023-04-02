Педро высказался о своём будущем в «Лацио»

Вингер «Лацио» Педро Родригес рассказал, планирует ли остаться в клубе после завершения сезона.

Действующее соглашение 35-летнего испанца истекает в июне.

«Попадание в Лигу чемпионов – наша цель, и сегодня мы добились важной победы над «Монцей», но впереди ещё десять матчей, предстоит непростой путь. Повлияет ли попадание в Лигу чемпионов на моё будущее? Посмотрим, что произойдёт. Мне здесь комфортно, я рад выступать в «Лацио». Нам с клубом предстоит всё тщательно обдумать», – заявил в интервью Sky Педро.

В настоящий момент римляне занимают вторую строчку в турнирной таблице с 55 очками, опережая «Интер» и «Рому», набравших по 50 очков.