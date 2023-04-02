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Чемпионат Италии. Серия А

Милинкович-Савич вошёл в историю «Лацио»

02 Апреля 2023 • 20:12 Комментировать
Монца
0:2
Лацио
окончен

В субботу «Лацио» одержал гостевую победу над «Монцей» в календарном матче чемпионата Италии – 2:0. Автором одного из голов стал полузащитник Сергей Милинкович-Савич. Теперь на счету Милинковича-Савича 65 голов за «лациале». Серб стал лучшим бомбардиром в истории клуба среди иностранных игроков. Милинкович-Савич обошёл северного македонца Горана Пандева, забившего в футболке «Лацио» 64 гола.

«Лацио» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Наполи» команда Маурицио Сарри отстаёт на 16 зачётных баллов, проведя на одну игру больше.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Сергей Милинкович-Савич
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