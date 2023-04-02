«Лацио» укрепился на втором месте Серии А, «Специя» и «Салернитана» поделили очки

Завершились ещё два матча 28-го тура чемпионата Италии. «Лацио» добился гостевой победы над «Монцей» со счётом 2:0. Команда Маурицио Сарри забила по голу в каждом из таймов – отличились Педро и Сергей Милинкович-Савич.

Как следствие, «Лацио» закрепился на второй позиции в таблице Серии А – отрыв римлян от третьего «Интера» теперь измеряется пятью зачётными баллами. «Лациале» отдохнут и будут готовиться к битве с «Ювентусом».

«Специя» и «Салернитана» в параллельном матче сыграли вничью, забив друг другу по разу. Команды располагаются во второй половине таблицы – на 17-й и 15-й строчке соответственно.