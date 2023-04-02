«Лацио» укрепился на втором месте Серии А, «Специя» и «Салернитана» поделили очки

Завершились ещё два матча 28-го тура чемпионата Италии. «Лацио» добился гостевой победы над «Монцей» со счётом 2:0. Команда Маурицио Сарри забила по голу в каждом из таймов – отличились Педро и Сергей Милинкович-Савич.
Как следствие, «Лацио» закрепился на второй позиции в таблице Серии А – отрыв римлян от третьего «Интера» теперь измеряется пятью зачётными баллами. «Лациале» отдохнут и будут готовиться к битве с «Ювентусом».
«Специя» и «Салернитана» в параллельном матче сыграли вничью, забив друг другу по разу. Команды располагаются во второй половине таблицы – на 17-й и 15-й строчке соответственно.
Протокол игры
|13'Педро Родригес (0:1)
|56'Милинкович-Савич Сергей (0:2)
Ди Грегорио Микеле•Марлон 51' 59' (Колпани Андреа ( 59' ) •Мари Пабло•Донати Джулио 55' •Чиурриа Патрик 47' •Аугусто Карлос•Ровелла Николо 59' (Антов Валентин ( 59' ) •Мачин Хосе 80' (Барберис Андреа ( 80' ) •Сенси Стефано 77' •Капрари Джанлука 48' 71' (Гюткьяр Кристиан ( 71' ) •Петанья Андреа 59' (Мота Дани ( 59' )
Проведель Иван•Лаццари Мануэль 83' (Пеллегрини Лука ( 83' ) •Казале Николо•Романьоли Алессио•Хюсай Эльсейд•Милинкович-Савич Сергей•Катальди Данило 71' (Весино Матиас ( 71' ) •Альберто Луис 71' (Башич Тома ( 71' ) •Педро Родригес 65' (Иммобиле Чиро ( 65' ) •Андерсон Фелипе 80' •Дзакканьи Маттиа 59'
Сегодня. Стадион "Ю Повер Стадиум ".
Протокол игры
|43'Кальдара Маттиа (0:1)
|(1:1) Шомуродов Элдор70'
Дронговски Бартломей•Амьен-Аду Кельвен•Кальдара Маттиа•Ампаду Этан•Николау Димитрис 77' (Бастони Симоне ( 77' ) •Бурабия Мехди•Экдаль Альбин 85' (Висневски Пшемыслав ( 85' ) •Коваленко Виктор 46' (Мальдини Даниэль ( 46' ) •Верде Даниэле 46' (Журковски Шимон ( 46' ) •Шомуродов Элдор•Гьяси Эммануэль 54' (Агудело Кевин ( 54' )
Очоа Гильермо•Данилюк Флавиус•Дьомбер Норберт•Пирола Лоренцо 80' (Фасио Федерико ( 80' ) •Самбья Саломон 80' (Кастанос Григорис ( 80' ) •Брадарич Домагой•Де Вильена Тонни 80' (Бонаццоли Федерико ( 80' ) •Кулибали Лассана 77' •Диа Булайе•Кандрева Антонио 70' (Бохинен Эмиль ( 70' ) •Пёнтек Кшиштоф 55' (Маджоре Джулио ( 55' )
Сегодня. Стадион "Альберто Пиччи " (Ля-Специя).
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