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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» укрепился на втором месте Серии А, «Специя» и «Салернитана» поделили очки

02 Апреля 2023 • 17:58 Комментировать
Специя
1:1
Салернитана
окончен

Завершились ещё два матча 28-го тура чемпионата Италии. «Лацио» добился гостевой победы над «Монцей» со счётом 2:0. Команда Маурицио Сарри забила по голу в каждом из таймов – отличились Педро и Сергей Милинкович-Савич.

Как следствие, «Лацио» закрепился на второй позиции в таблице Серии А – отрыв римлян от третьего «Интера» теперь измеряется пятью зачётными баллами. «Лациале» отдохнут и будут готовиться к битве с «Ювентусом».

«Специя» и «Салернитана» в параллельном матче сыграли вничью, забив друг другу по разу. Команды располагаются во второй половине таблицы – на 17-й и 15-й строчке соответственно.

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Протокол игры  
  Сегодня. Стадион "Альберто Пиччи " (Ля-Специя).
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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Монца Салернитана Специя
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