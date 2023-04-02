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Чемпионат Италии. Серия А

Рабио задали вопрос о возможном возвращении в «ПСЖ»

02 Апреля 2023 • 16:50 Комментировать

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио получил вопрос о своём возможном возвращении в «ПСЖ».

«Честно говоря, в этих слухах нет ничего особенного. Я слышу много шума… Знаю, что это интересует многих людей, но повторю ещё раз: я действительно сосредоточен на завершении этого сезона с «Ювентусом», - сказал Рабио Telefoot.

Напомним, что действующий контракт Адриена Рабио в Турине рассчитан до конца нынешнего сезона. Слухи связывают 27-летнего полузащитника не только с «ПСЖ», но и с «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 2022/2023 Рабио провёл 33 матча, в которых забил 9 голов и отдал 4 голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Адриен Рабио
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