Динамовец Моро помог «Болонье» крупно обыграть «Удинезе»

Воскресную программу 28-го тура итальянской Серии А открывал матч между «Болоньей» и «Удинезе». Хозяева поля порадовали армию своих болельщиков крупной победой со счётом 3:0. Авторами результативных ударов стали Штефан Пош, Никола Моро (права на этого игрока принадлежат московскому «Динамо») и Муса Барроу.
На текущий момент «Болонья» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А (40 набранных очков). «Удинезе», в свою очередь, располагается на десятой позиции (38 набранных очков).
Протокол игры
|(1:0) Пош Штефан3'
|(2:0) Моро Никола12'
|(3:0) Барроу Муса49'
Барди Франческо•Пош Штефан 70' (Де Сильвестри Лоренцо ( 70' ) •Сумаоро Адама•Лукуми Джон 45' •Кирьякопулос Георгиос•Схаутен Йерди•Моро Никола 70' (Медель Гари ( 70' ) •Эбишер Мишель 59' (Домингес Николас ( 59' ) •Фергюсон Льюис 59' (Сориано Роберто ( 59' ) •Барроу Муса 59' (Орсолини Риккардо ( 59' ) •Сансоне Никола
Сильвестри Марко•Эхизибуэ Кингсли•Бийол Яка 8' •Зеегелаар Марвин•Эбоселе Фести 46' (Несторовски Илья ( 46' ) •Самарджич Лазар 75' (Арслан Толгай-Али ( 75' ) •Ловрич Санди 86' (Абанква Джеймс ( 86' ) •Перейра Роберто•Удоги Дестини 75' (Масина Адам ( 75' ) •Товен Флорьян 74' (Пафунди Симоне ( 74' ) •Гомеш Бету
Сегодня. Стадион "Ренато Далл'Ара " (Болонья).
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