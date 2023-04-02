Динамовец Моро помог «Болонье» крупно обыграть «Удинезе»

Воскресную программу 28-го тура итальянской Серии А открывал матч между «Болоньей» и «Удинезе». Хозяева поля порадовали армию своих болельщиков крупной победой со счётом 3:0. Авторами результативных ударов стали Штефан Пош, Никола Моро (права на этого игрока принадлежат московскому «Динамо») и Муса Барроу.

На текущий момент «Болонья» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А (40 набранных очков). «Удинезе», в свою очередь, располагается на десятой позиции (38 набранных очков).