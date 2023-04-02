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Чемпионат Италии. Серия А

Динамовец Моро помог «Болонье» крупно обыграть «Удинезе»

02 Апреля 2023 • 15:28 Комментировать
Болонья
3:0
Удинезе
окончен

Воскресную программу 28-го тура итальянской Серии А открывал матч между «Болоньей» и «Удинезе». Хозяева поля порадовали армию своих болельщиков крупной победой со счётом 3:0. Авторами результативных ударов стали Штефан Пош, Никола Моро (права на этого игрока принадлежат московскому «Динамо») и Муса Барроу. 

На текущий момент «Болонья» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А (40 набранных очков). «Удинезе», в свою очередь, располагается на десятой позиции (38 набранных очков).

Протокол игры  
  Сегодня. Стадион "Ренато Далл'Ара " (Болонья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Удинезе Динамо Москва Никола Моро
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Болонья Болонья
Удинезе Удинезе
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0
2.55 3.20 3.00
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