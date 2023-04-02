Мойзе Кин: «У меня есть время, чтобы стать одним из лучших в мире»

Форвард туринского «Ювентуса» Мойзе Кин отреагировал на слова экс-директора клуба Фабио Паратичи. Ранее функционер заявил, что Мойзе может стать одним из лучших футболистов мира.

«Слова Паратичи, что я могу стать лучшим в мире? У меня еще есть время, но я не из тех, кто заглядывает далеко наперед. Например, Салах и Мане довольно поздно раскрылись», - передает слова Кина Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 23-летний нападающий провел 24 матча за «старую синьору» и отметился шестью забитыми мячами. Срок трудового соглашения Мойзе с туринским грандом рассчитан до середины 2025 года.