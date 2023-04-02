Мхитарян рассказал о проблемах «Интера»

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян высказался о неудаче своей команды в поединке чемпионата Италии против «Фиорентины». «Нерадзурри» потерпели поражение от «фиалок» на своем поле со счетом 0:1.

«Чувствую свою вину в результате, ведь не смог забить гол. У меня был отличный шанс. Нам сейчас не хватает спокойствия, есть психологическая проблема. Мы не забиваем три матча подряд. Нужно прибавлять», - передает слова футболиста пресс-служба клуба.

После 28 туров чемпионата Италии «Интер» набрал 50 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Миланцы отстают от идущего вторым «Лацио» на два очка.