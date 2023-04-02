Ди Мария выбрал клуб на следующий сезон

Атакующий полузащитник Анхель ди Мария принял решение о том, где хочет провести следующий сезон. Как информирует Tuttomercatoweb, опытный вингер готов поставить подпись под новым трудовым соглашением со «старой синьорой».

Источник отмечает, что ди Мария останется в туринском гранде, даже если команда не квалифицируется в еврокубки по итогам нынешнего сезона. Напомним, что из-за финансовых нарушений с «Ювентуса» сняли 15 баллов. Клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 35-летний вингер провел 17 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя ассистами.