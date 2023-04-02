«Реал» может купить нападающего сборной Аргентины

Мадридский «Реал» нашел усиление атакующей линии в итальянском чемпионате. Согласно сведениям журналистов Forza Roma, в поле зрения «королевского» клуба попал нападающий «Ромы» Пауло Дибала.

Испанский гранд имеет возможность выкупить контракт 29-летнего чемпиона мира у римского клуба за 20 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в качестве отступных в соглашении Дибалы с «волками».

В нынешнем сезоне Пауло принял участие в 29 поединках «Ромы», записав на свой счет 13 голов и восемь результативных передач. Срок действующего трудового соглашения между клубом и аргентинцем рассчитан до середины 2025 года.