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Чемпионат Италии. Серия А

Щесны: «Не вижу себя ни в каком клубе, кроме «Ювентуса»

02 Апреля 2023 • 07:36 Комментировать
Лацио
...
Ювентус
08.04 21:45

Голкипер туринского «Ювентуса» Войцех Щесны заявил, что готов продлить своё действующее соглашение с итальянским грандом, так как больше не видит себя ни в каком другом клубе в будущем.

«У меня в 2024 году заканчивается контракт, но это не проблема для меня. В другом клубе, кроме «Ювентуса», я свою карьеру не представляю», - передаёт слова польского голкипера Sky Sports Italia.

Войцеху Щесны 32 года, он является игроком «бьянконери» с лета 2017 года. В текущем сезоне на счету поляка 27 сыгранных матчей, в которых он пропустил 26 мячей. Его контракт с туринцами закончится в середине следующего календарного года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Войцех Щесны
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