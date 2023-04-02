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Чемпионат Италии. Серия А

Раскрыта возможная зарплата Осимхена в «ПСЖ»

02 Апреля 2023 • 07:26 Комментировать

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен является трансферной целью «ПСЖ» на предстоящее лето. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, руководство французского клуба подготовило контракт для 24-летнего нигерийского бомбардира. Парижане готовы платить Осимхену десять миллионов евро в год. За трансфер Виктора придется выложить порядка 150 миллионов евро, которые за него требует неаполитанский клуб.

В текущем сезоне чемпионата Италии Осимхен провел 23 поединка, в которых отметился 21 голом и четырьмя ассистами. Его контракт с «Наполи» истекает летом 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Наполи Виктор Осимхен
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