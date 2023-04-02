Раскрыта возможная зарплата Осимхена в «ПСЖ»

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен является трансферной целью «ПСЖ» на предстоящее лето. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, руководство французского клуба подготовило контракт для 24-летнего нигерийского бомбардира. Парижане готовы платить Осимхену десять миллионов евро в год. За трансфер Виктора придется выложить порядка 150 миллионов евро, которые за него требует неаполитанский клуб.

В текущем сезоне чемпионата Италии Осимхен провел 23 поединка, в которых отметился 21 голом и четырьмя ассистами. Его контракт с «Наполи» истекает летом 2025 года.