«Милан» включается в борьбу за Асенсио

Итальянский «Милан» - новый претендент на услуги Марко Асенсио, который собирается покинуть мадридский «Реал». Миланцы готовы составить конкуренцию лондонскому «Челси», который также проявляет интерес к возможной сделке.
Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, приглашение Асенсио может быт связано с неудачной игрой Шарля де Кетеларе, который все не может вписаться в игровой рисунок клуба. «Милан» и ранее интересовался фигурой Асенсио, но сейчас, похоже, сделка может обойтись итальянскому клубу дешевле, чем год назад.
Но для этого надо удовлетворить запросы игрока, который хочет получать пять миллионов евро ежегодно.
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