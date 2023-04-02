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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» включается в борьбу за Асенсио

02 Апреля 2023 • 04:15 Комментировать

Итальянский «Милан» - новый претендент на услуги Марко Асенсио, который собирается покинуть мадридский «Реал». Миланцы готовы составить конкуренцию лондонскому «Челси», который также проявляет интерес к возможной сделке.

Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, приглашение Асенсио может быт связано с неудачной игрой Шарля де Кетеларе, который все не может вписаться в игровой рисунок клуба. «Милан» и ранее интересовался фигурой Асенсио, но сейчас, похоже, сделка может обойтись итальянскому клубу дешевле, чем год назад.

Но для этого надо удовлетворить запросы игрока, который хочет получать пять миллионов евро ежегодно. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Марко Асенсио
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