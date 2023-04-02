«Ювентус» показал футболку следующего сезона - в ней будет много жёлтого цвета

Появилось первое изображение новой футболки туринского «Ювентуса» - той, что футболисты клуба будут использовать в следующем году. Ранее мы уже сообщали о том, что футболки игроков туринского клуба будут гораздо более «натуральными» в смысле схожести с зебрами, но это, как оказалось, не единственный дизайнерский изыск.

Еще одна новинка - это обилие желтого цвета на футболках, особенно в районе плеч и воротника. В желтый цвет выкрашен и логотип компании Adidas, которая обеспечивает туринцев спортивной униформой, а также обведены контуры спонсорской надписи Jeep, хотя не исключено, что это сотрудничество летом будет прервано.