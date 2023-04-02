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Чемпионат Италии. Серия А

Кака поздравил Зеедорфа с днем рождения

02 Апреля 2023 • 04:04 Комментировать

В субботу свой очередной день рождения отметил Кларенс Зеедорф, бывшему футболисту исполнилось 47 лет, с чем его поздравил бывший партнер по «Милану» - Рикардо Кака.

- С Днем рождения, легенда футбола! Я так счастлив, что могу назвать тебя другом, Кларенс. Было честью быть твоим партнером по команде, да еще и столько лет. Твои способности, твоя страсть на поле, всегда были вдохновением для меня. Спасибо тебе за все! Храни тебя Господь! - написал известный своей набожностью (как и большинство бразильцев) Кака.

Зеедорф выступал за «Милан» с 2002 по 2012 год, это самый продолжительный отрезок в его карьере. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Кака Кларенс Зеедорф
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