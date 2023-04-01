«Фиорентина» довела беспроигрышную серию до 10 матчей кряду

«Фиорентина» сегодня вечером в рамках Серии А обыграла соперника из верхней части турнирной таблицы – миланский «Интер». Матч завершился со счётом 1:0.

Таким образом, «фиалки» довели серию без поражений до 10 матчей во всех турнирах, началась она 16 февраля.

В эту серию вошли шесть матчей чемпионата Италии и четыре – Лиги конференций УЕФА. В рамках еврокубка «Фиорентина» сначала уверенно разобралась с «Брагой» (4:0,3:2), а после не заметила аутсайдера чемпионата Турции – «Сивасспор» (1:0,4:1).

Через три дня команда из Флоренции вполне может продлить серию до 11 матчей – в Кубке Италии «фиалкам» предстоит сыграть с «Кремонезе». Матч состоится 5 апреля.

«Интер» проиграл набравшей ход «Фиорентине»