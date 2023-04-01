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Чемпионат Италии. Серия А

УЕФА готов помочь «Ювентусу» за отказ от Суперлиги слухи

01 Апреля 2023 • 15:17 Комментировать

В настоящий момент только три клуба открыто поддерживают проект Суперлиги – «Барселона», «Реал» и «Ювентус». В отношении туринского клуба в Италии продолжается расследование. С команды уже сняли 15 очков, и это ещё не конец, ведь сейчас компетентные органы изучают возможные выплаты зарплат в обход финансовой ведомости.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, УЕФА готов помочь «Ювентусу» в расследовании, если клуб публично откажется от планов по Суперлиге.

Напомним, что изначально Суперлигу запускали 12 европейских грандов, но 9 из них быстро оказались от этой идеи на фоне недовольства фанатов.

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Ювентус УЕФА Суперлига Европы
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