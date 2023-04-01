В настоящий момент только три клуба открыто поддерживают проект Суперлиги – «Барселона», «Реал» и «Ювентус». В отношении туринского клуба в Италии продолжается расследование. С команды уже сняли 15 очков, и это ещё не конец, ведь сейчас компетентные органы изучают возможные выплаты зарплат в обход финансовой ведомости.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, УЕФА готов помочь «Ювентусу» в расследовании, если клуб публично откажется от планов по Суперлиге.

Напомним, что изначально Суперлигу запускали 12 европейских грандов, но 9 из них быстро оказались от этой идеи на фоне недовольства фанатов.