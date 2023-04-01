Черышев рассказал о сообщении от Моуринью, которое его шокировало

Экс-полузащитник «Реала» Денис Черышев, выступающий сейчас за «Венецию», вспомнил о сообщении, которое оставил ему бывший главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью.

«Я только что дебютировал за сборную России при Фабио Капелло. Захожу в раздевалку и вижу сообщение: «Готовьтесь, со следующей недели вы будете тренироваться с первой командой «Реала». И подпись — Жозе Моуринью. Я был в шоке!» — цитирует Черышева Relevo.

Черышев также назвал португальского специалиста отличным мотиватором, который знает, как сделать так, чтобы его подопечные выкладывались на полную.

Напомним, Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Затем в его карьере были «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». С лета 2021 года португалец тренирует итальянскую «Рому».